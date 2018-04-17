Сирійські ЗМІ повідомили про новий ракетний удар по військовій базі Шайрат

Офіційно не повідомляється, хто міг скоїти обстріл, також поки не надходила інформація про кількість збитих сирійськими ППО ракет.

Сирійські сили ППО відбили ракетну атаку, яка була націлена на військову базу Шайрат в провінції Хомс.

Про це у вівторок, 17 квітня, повідомили сирійські державні ЗМІ, передає DW.com.

Як стверджується, випущені ракети були збиті сирійськими ППО. Офіційно не повідомляється, хто міг скоїти обстріл. Також поки не надходила інформація про кількість збитих ракет.

У відповідь на заяву Дамаска в Пентагоні повідомили, що зараз у Сирії немає "військової активності" американських загонів. "У нас немає додаткових відомостей, які ми могли б повідомити", - уточнив представник оборонного відомства США Ерік Пехон.

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При цьому, як повідомляє арабський портал "Аль-Масдар", чиє повідомлення цитують російські ЗМІ, за обстрілом можуть стояти ВПС Ізраїлю. Підтвердження цієї інформації з інших джерел не надходило. Ізраїльське військове командування це поки не коментує.

Раніше сирійські військові за підтримки Москви звинуватили Ізраїль в авіаударі по військовому аеродрому Т-4, що також знаходиться в Хомсі. За словами російського міністерства оборони, два ізраїльських військових літака, не заходячи в повітряний простір Сирії з території Лівану, випустили вісім керованих ракет по аеродрому.

Рік тому аеродром Шайрат був майже повністю зруйнований в результаті американського ракетного удару. США випустили по військовій базі близько 50 крилатих ракет у відповідь на хімічну атаку в Хан-Шейхуні.