Сирійські ЗМІ повідомили про новий ракетний удар по військовій базі Шайрат
Сирійські сили ППО відбили ракетну атаку, яка була націлена на військову базу Шайрат в провінції Хомс.
Про це у вівторок, 17 квітня, повідомили сирійські державні ЗМІ, передає DW.com.
Як стверджується, випущені ракети були збиті сирійськими ППО. Офіційно не повідомляється, хто міг скоїти обстріл. Також поки не надходила інформація про кількість збитих ракет.
У відповідь на заяву Дамаска в Пентагоні повідомили, що зараз у Сирії немає "військової активності" американських загонів. "У нас немає додаткових відомостей, які ми могли б повідомити", - уточнив представник оборонного відомства США Ерік Пехон.
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При цьому, як повідомляє арабський портал "Аль-Масдар", чиє повідомлення цитують російські ЗМІ, за обстрілом можуть стояти ВПС Ізраїлю. Підтвердження цієї інформації з інших джерел не надходило. Ізраїльське військове командування це поки не коментує.
Раніше сирійські військові за підтримки Москви звинуватили Ізраїль в авіаударі по військовому аеродрому Т-4, що також знаходиться в Хомсі. За словами російського міністерства оборони, два ізраїльських військових літака, не заходячи в повітряний простір Сирії з території Лівану, випустили вісім керованих ракет по аеродрому.
Рік тому аеродром Шайрат був майже повністю зруйнований в результаті американського ракетного удару. США випустили по військовій базі близько 50 крилатих ракет у відповідь на хімічну атаку в Хан-Шейхуні.