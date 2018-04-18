У Єревані протестувальники заблокували резиденцію прем'єр-міністра

Поліцейський кордон перед резиденцією, як не дивно, виявився знятим.

У столиці Вірменії група протестувальників, очолювана опозиційним політиком Ніколом Пашиняном, заблокувала резиденцію прем'єр-міністра.

Як повідомляє News.am, демонстранти безперешкодно пройшли повз будівлю парламенту і пройшли до дверей резиденції. Тоді Пашинян сповістив про початок її блокади.

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Відзначається, що поліцейський кордон, як не дивно, виявився знятим, і перед дверима резиденції перебувають лише кілька поліцейських.

Більш значні сили поліції сконцентровані на другорядних вулицях, прилеглих до проспекту. Поки Пашинян виступав, до місця дії підтягнулись додаткові підрозділи силовиків.

«Шанобливо ставитися до поліцейських, жодного насильства», - заявив Пашинян, звертаючись до протестувальників.

Активісти просунулися далі, до перехрестя з вулицею Прошяна, перекривши також і його. Тут Пашинян звернувся до учасників акції і заявив, що з сьогоднішнього дня при блокуванні вулиць скасовується використання предметів – сміттєвих урн, баків та лавок. Він також закликав протестувальників зняти гігієнічні маски. «Вам боятися нема чого», - запевнив політик.

Нагадаємо, протестні акції в Єревані пов'язані з обранням екс-президента Вірменії Сержа Саргсяна новим прем'єр-міністром республіки.

Серж Саргсян вже займав пост прем'єра Вірменії в 2007 - 2008 роках. У лютому 2008-го він був обраний президентом країни і після переобрання у 2013-му залишався на посту глави держави до 9 квітня поточного року.

Демонстранти блокують центр Єревану з 13 квітня. Прилеглий до площі Франції проспект Баграмяна перекритий силами поліції, стягнута спецтехніка, в тому числі водомет і бронемашини. У сутичках між активістами та поліцією вже постраждали десятки осіб.

За словами оппозицыонера Нікола Пашиняна, поліція 17 квітня доставила у відділення кілька десятків учасників протестного руху.

"За нашими даними, в поліцію відвезли 30 осіб. Це нічого не змінює. Ми продовжуємо нашу тактику, хаотично пересуваємося і перекриваємо вулиці", - повідомив Пашинян журналістам.