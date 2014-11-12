Швейцарія вводить нові санкції проти Росії по шаблону ЄС

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на прес-службу Державного секретаріату (федерального міністерства) з економічних питань у Берні.

Як мовиться в повідомленні, йдеться про нові заходи, які мають унеможливити обхід раніше накладених міжнародних санкцій Європейського союзу, до якого Швейцарія не належить.

Нові заходи повторюють останню наразі хвилю санкцій Євросоюзу, накладену у вересні. Йдеться про обмеження можливостей кредитування п’яти російських банків і шести компаній, розширення ще на 24 ім'я й назви фізичних і юридичних осіб санкційного списку тих, із ким заборонено укладати нові угоди, а до списку обмежень щодо товарів військового і подвійного призначення додані ще дев’ять російських компаній.

Читайте такожПрем'єр Фінляндії виступив за посилення санкцій проти Росії

Федеральна рада Швейцарії продовжує уважно стежити за становищем в Україні і залишає право вжити й подальших заходів, залежно від розвитку ситуації, мовиться в повідомленні.