ЄС готує різні варіанти майбутніх санкцій проти РФ

Про це повідомила під час брифінгу речник Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Майя Коцьянчич.

За її словами, попередньо була проведена інтенсивна робота щодо можливих обмежувальних заходів проти РФ.

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"Була проведена дуже велика робота в попередні місяці для підготовки можливих заходів, які як і раніше актуальні. Деякі з них вже були відображені в прийнятих обмеженнях", - сказала вона.

"Проте для кожного оновлення санкцій нам потрібна нова законодавча пропозиція від Ради", - додала Коцьянчич.

Вона також наголосила, що 17-го листопада міністри закордонних справ країн ЄС обговорюватимуть ситуацію в Україні "з урахуванням усіх поточних подій", а також відповідь ЄС.

Зокрема, як зазначила, Коцьянчич, одним з варіантів такої відповіді мое бути посилення санкцій проти РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС розгляне можливість введення нових санкцій проти РФ 17 листопада.