У Кремлі підібгали хвоста: ЗМІ дізналися, що чиновникам дали команду тепліше відгукуватися про США

Вказівка робити заяви про США менш різкими була дана російським чиновникам ще до того, як коаліція на чолі з американцями завдала удару по Сирії.

Російські чиновники отримали вказівку з Кремля менше критикувати США в своїх заявах, повідомляє Bloomberg. Джерела агентства стверджують, що президент Володимир Путін прагне поліпшити відносини двох країн.

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Одне з джерел Bloomberg повідомило, що вказівка стримати тон антиамериканських виступів була дана російським чиновникам ще до 14 квітня, коли коаліція на чолі з США завдала ударів по об'єктах в Сирії.

Підтвердженням того, що Кремль має намір не загострювати протистояння з США, в Bloomberg вважають і ситуацію з законопроектом "Про заходи впливу (протидії) на недружні дії Сполучених Штатів Америки і (або) інших іноземних держав". Держдума відклала його розгляд до 15 травня.

Як повідомляв УНІАН, раніше Росія пригрозила Заходу "болісними і чутливими" контрсанкціями.