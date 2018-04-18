У Росії пригрозили Заходу "болісними і чутливими" контрсанкціями

Закон про контрсанкції РФ на дії США і ряду інших країн повинен бути прийнятий у весняну сесію.

Відповідь Москви на антиросійські санкції буде "болючою і чутливою" для країн, які вводять обмеження.

Про це заявила спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко, передає ТАСС.

"Відповідь Росії на санкції буде точковою, буде болючою і чутливою обов'язково для тих країн, які ввели їх проти Росії", - сказала Матвієнко.

Вона підкреслила, що "санкції - це двосічна зброя". "Ті, хто їх вносить, повинні розуміти, що санкції проти країн, особливо таких, як Росія, будуть чреваті серйозними наслідками для тих, хто їх вводить", - зазначила вона.

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Закон про контрсанкції РФ на дії США і ряду інших країн повинен бути прийнятий у весняну сесію.

Раніше повідомлялося, що за повідомленнями російських ЗМІ, США повідомили російському посольству про рішення поки не вводити нові санкції проти РФ.