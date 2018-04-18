Завершення епохи Кастро: на посаду голови Куби висунули єдиного кандидата

Мігель Діас-Канель стане першою з 1959 року особою на чолі Куби, яка не носитиме прізвища Кастро.

Кубинський парламент у середу, 18 квітня офіційно висунув на посаду президента Мігеля Діаса-Канеля.

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Як передає DW.com, він єдиний претендент на цю посаду. Офіційно ім'я нового глави держави, за даними кубинських ЗМІ, має бути оголошене 19 квітня. Наразі він є першим заступником голови Держради, членом політбюро Комуністичної партії Куби.

57-річний Мігель Діас-Канель змінить чинного голову Державної ради Куби (найвища посада в країні) Рауля Кастро. Згідно із конституцією, його повноваження закінчились ще два місяці тому. Але він залишить свою посаду лише зараз через "екстрені обставини" у зв'язку з наслідками урагану "Ірма" на острові у вересні 2017 року.

Мігель Діас-Канель стане першою з 1959 року особою на чолі Куби, яка не носитиме прізвища Кастро. Після того, як країна позбавилася американського протекторату, її очолив Фідель Кастро. Після того, як він серйозно захворів у 2006 році, виконувачем обов'язків голови Державної ради та уряду став його молодший брат Рауль. У 2008 році Рауль Кастро був офіційно затверджений главою держави. Очікується, що він залишиться на чолі Комуністичної партії країни після того, як залишить посаду голови Державної ради та уряду.