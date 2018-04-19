Британія у Радбезі ООН: Путін брав участь у створенні отрути "Новачок"

Постпред Великобританії при ООН спростувала звинувачення глави МЗС Росії Лаврова, що Скрипалів отруїли хімічною речовиною BZ часів в'єтнамської війни.

На засіданні Ради безпеки ООН постпред Великобританії при ООН Карен Пірс повідомила про останні оновлення в розслідуванні отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері.

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"Розслідування ОЗХЗ підтвердило використання в Солсбері хімічної речовини "Новачок" військового призначення. Його найвища концентрація була встановлена на дверній ручці будинку Скрипалів", - сказала Пірс, передає 112 Україна.

Як і раніше британська лабораторія в Портон-Даун, у ОЗХЗ не змогли визначити країну, в якій був створений "Новачок". Але постпред все одно заявила, що немає іншого пояснення, крім відповідальності Росії за отруєння Скрипалів.

"Тільки Росія має технічні ресурси і мотив для створення "Новачка". Вона і раніше це робила, має можливість і зараз. Навіть президент Путін брав участь у створенні цієї речовини", - сказала Пірс.

Також Пірс спростувала звинувачення глави МЗС Росії Лаврова, що Скрипалів отруїли хімічною речовиною BZ часів в'єтнамської війни.

Постпред Великобританії не могла розголошувати багато про здоров'я Скрипалів, але тим не менш повідомила, що вони знаходяться в різного ступеня складності, але обидва добре піддаються лікуванню.