Франциск дозволив встановити душові кабінки у центрі Ватикану

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на The Local.

Душ на площі Святого Петра буде встановлено всередині громадського туалету і почне працювати 17 листопада. Ще десять кабінок вже встановлені в церковних парафіях по всьому Риму.

Відповідна ініціатива належала Франко (Franco), чоловікові з Сардинії, який прожив на вулиці більше десяти років. У жовтні він відмовився відвідати вечерю в честь свого 50-річчя, на яку його запросив архієпископ Конрад Краєвський (Konrad Krajewski), що займається роздачею милостині. Франко пояснив, що змушений був відхилити запрошення через «поганий запах», що від нього йде.

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Тим не менш Краєвський наполіг на зустрічі. Під час відвідування китайського ресторану бездомний розповів йому, що знайти їжу в Римі не становить проблем, проте місця, де можна прийняти душ, немає. Архієпископ передав ці слова Папі Римському і той розпорядився виконати прохання бездомного.