ЗМІ повідомили про атаку на російську базу Хмеймім у Сирії (фото, відео)

ЗМІ пишуть, що засоби контролю повітряного простору російської авіабази Хмеймім "виявили малорозмірні повітряні цілі".

ЗМІ повідомили, що дрони нібито атакували російську авіабазу Хмеймім у Сирії.

"Місцеві джерела повідомляють про "атаку дронів" і "роботу систем ППО" на російській авіабазі Хмеймім", – йдеться у Telegram-каналі WarJournal.

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"Прихильники офіційного Дамаска поширюють повідомлення про роботу російських систем ППО на авіабазі Хмеймім в Латакії. За їхньою інформацією, базу намагалися атакувати два безпілотники, але були збиті до того, як встигли скинути гранати", - повідомляє Telegram-канал Directorate 4.

За даними РІА Новости, з настанням темряви 24 квітня засоби контролю повітряного простору російської авіабази Хмеймім "виявили малорозмірні повітряні цілі".

"Штатними зенітними вогневими засобами російської авіабази всі повітряні цілі були знищені", — розповів представник авіабази.