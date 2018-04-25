Найманці "Вагнера", які воюють у Сирії, використовують військову базу в Росії - Reuters (фото)

Автобуси, як бачили журналісти, возили чоловіків на базу в Молькіно з аеропорту Ростова також 25 березня та 6 квітня.

Російські найманці ПВК "Вагнера", які воюють у Сирії на боці військ Асада, дислокуються в РФ на військовій базі в Молькіно Краснодарського краю, за 350 кілометрів від Ростова-на-Дону.

Пункт призначення росіян, які прилітають із Сирії, - рідкісне свідчення секретної частини операції РФ на підтримку Асада, яка офіційно зводиться до авіаударів, навчання сирійських військ і невеликої кількості спецпризначенців, передає Reuters.

У відповідь на питання, чому цивільні особи, які воюють у Сирії, їздять на військову базу, прес-секретар Путіна Пєсков сказав, що у нього немає такої інформації і запропонував запитати у Міноборони РФ. МО і російське МЗС не відповіли на запити журналістів.

Кореспонденти Reuters бачили, як 17 квітня в аеропорту Ростова-на-Дону приземлився сирійський чартерний літак авіакомпанії Cham Wings, яка, як кажуть джерела, перекидає приватних бійців з Росії в Сирію і назад.

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Незабаром, за словами журналістів, кілька груп чоловіків вийшли з терміналу через окремий вихід, який зазвичай закритий, і розмістилися в трьох автобусах, припаркованих на місці для службового транспорту. Вони відвезли їх у ту частину аеропорту, яка зазвичай використовується тільки працівниками.

Потім тягач підвіз до автобусів багажні візки, заповнені великими сумками; чоловіки в цивільному вийшли, повантажили сумки і знову повернулися в автобуси.

"Три автобуси виїхали з аеропорту колоною і вирушили на південь. Два з них зробили зупинки дорогою біля кафе, третій - просто на узбіччі. Незадовго до півночі всі три звернули з траси на хутір Молькіно під Краснодаром, за 350 кілометрів на південь від аеропорту Ростова. У Молькіно кожен автобус загальмував на одну-дві хвилини в КПП, на якому чергували як мінімум двоє військових, перш ніж проїхати далі. Через 15-20 хвилин автобуси виїхали з бази порожніми. Загальнодоступні супутникові карти показують, що це дорога, яка веде до військової частини", - наголосили в Reuters.

Автобуси, як бачили журналісти, возили чоловіків на базу в Молькіно з аеропорту Ростова також 25 березня та 6 квітня.

Кілька родичів, друзів і вербувальників приватних бійців розповіли, що тренувальний табір у Молькіно був у них з того часу, як вони воювали на Сході України на боці проросійських бойовиків.

Військова частина в Молькіно відома своїм недавно модернізованим полігоном, де військові відпрацьовують контртерористичні операції, танкові бої, повідомляє сайт Міноборони РФ.

Раніше сайт Служби безпеки України оприлюднив список найманців ПВК «Вагнера», які були таємно доставлені з Владивостока до Сирії на крейсері «Варяг» ВМФ РФ.