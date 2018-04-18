СБУ оприлюднила імена і фото таємно переправлених до Сирії на крейсері ВМФ РФ "вагнерівців"

Грицак зазначив, що щонайменше для двох найманців з цього списку плавання на крейсері стало «подорожжю в один кінець»

Сайт Служби безпеки України оприлюднив список найманців ПВК «Вагнера», які були приховано доставлені з Владивостока до Сирії на крейсері «Варяг» ВМФ РФ.

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У заяві голови відомства Василя Грицака, оприлюдненій прес-центром спецслужби, зазначається, що у списку – мешканці Приморського краю, Амурської області та Республіки Саха-Якутія Російської Федерації.

«Попри заяви Міноборони РФ про начебто непридатність крейсера «Варяг» для перевезення особового складу та техніки, СБУ на додаток оприлюднює список найманців ПВК «Вагнера», які були приховано доставлені з Владивостока до Сирії саме на цьому кораблі ВМФ РФ (мешканці Приморського краю, Амурської області та Республіки Саха-Якутія)»,– йдеться в повідомленні.

Грицак зазначив, що щонайменше для двох найманців з цього списку (О. Крохун та П. Соломонов) плавання на «Варязі» стало «подорожжю в один кінець». «Також зазначаю, що у разі виникнення у МО РФ «труднощів» у встановленні конкретних паспортних даних та адрес проживання вищезазначених громадян РФ з числа «ихтамнетов» Вагнера для притягнення їх до кримінальної відповідальності за найманство, СБУ готова оприлюднити і цю інформацію для донесення правди до громадян Росії та ліквідації «необізнаності» вищих офіцерів МО РФ», – йдеться в заяві голови СБУ.