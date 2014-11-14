Путін гордує просити у G20 скасування санкцій

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля.

«Якщо про це мова зайде, то, звичайно, я про це скажу (про санкції), але я сам не збираюся ці питання порушувати для обговорення – мені здається, що це марно. Всі й так розуміють, що вони роблять, ті, хто упроваджує ці санкції. Чого я звертатиму на це увагу, про щось проситиму? Це марно. Такі рішення ухвалюються у них на блоковому рівні, на національному рівні, ухвалюються з того, як наші партнери розуміють свої геополітичні інтереси. Я вважаю, що це помилка навіть з точки зору їх геополітичних інтересів», - сказав Путін.

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За його словами, рішення деяких країн «Великої двадцятки» стосовно Росії упровадити санкції суперечить самому принципу діяльності «двадцятки» і міжнародному праву, тому що санкції можуть бути введені в рамках Організації Об'єднаних Націй і її Ради безпеки.

Президент РФ вважає, що санкції також суперечать принципам СОТ. «Це шкідливо, і, звичайно, нам завдає певного збитку, але й для них шкідливо, тому що це, по суті, підриває всю систему міжнародних економічних відносин. Я дуже сподіваюся, виходжу з того, що це зрештою зрозуміють і це залишиться у минулому», - сказав Путін.

За його словами, сьогоднішній світ живе в умовах дуже обмеженого горизонту планування, особливо у сфері політики і безпеки. «Всі живуть від виборів до виборів. А це дуже маленький горизонт планування, і не дає можливості подивитися перспективно у більш далеке майбутнє. Це погано», - зауважив Путін.

Як відомо, Росія після окупації в березні цього року українського Криму і дестабілізації ситуації на Донбасі має найгірші стосунки із західними країнами з моменту завершення "холодної війни" часів Радянського Союзу.

США, країни Євросоюзу й низка інших розвинених держав упровадили проти Росії санкції і заявили про подальше їх посилення і міжнародну ізоляцію у випадку, якщо російська влада не припинить агресивну політику проти України.

Саміт країн G20 відбудеться 15-16 листопада в австралійському Брісбені.