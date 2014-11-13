Путін відмовився від участі у Давоському форумі – ЗМІ

Про це з посиланням на Bloomberg повідомляє Лента.ру.

На цей раз замість президента Росії в Давос може поїхати прем'єр-міністр Дмитро Медведєв, повідомив прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков.

В останній раз Володимир Путін відвідував форум у 2009 році в якості глави російського уряду. Тоді він виступав з промовою, присвяченою глобальній економічній кризі. З тих пір, як зазначають джерела, запрошення висилались йому щорічно.

Читайте такожКремль визнав, що багато компаній США відмовилися від участі в «російському Давосі»Як підкреслюється, організатори Всесвітнього економічного форуму не мають наміру відмовлятися від участі високопоставлених російських представників у черговій зустрічі в Давосі. Стратегічними партнерами форуму залишаться і два російських банки, що підпали під санкції, - ВТБ і Сбербанк. У якості партнера (таких компаній 100) вони щорічно сплачують внесок у розмірі 600 тисяч швейцарських франків (622 тисячі доларів).

Запрошення взяти участь у форумі представники країн, щодо яких діють санкції, отримували і раніше. У 2014 році на форум у Давос приїжджав президент Ірану Хасан Роухані.

Як заявив глава Henkel Каспар Рорстед, «лідерів з таких країн необхідно запрошувати, адже важливо зберігати діалог відкритим».