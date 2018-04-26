Генсек НАТО прокоментував московські погрози щодо вступу Македонії до Альянсу

Очільник організації пояснив, чому РФ так гостро реагує на набуття членства в НАТО іншими країнами.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що питання вступу Македонії до Альянсу можуть вирішувати лише Скоп`є та держави-члени НАТО.

Як повідомляє «Європейська правда», таку заяву генсек Альянсу зробив напередодні зустрічі глав МЗС країн НАТО у Брюсселі.

Зазначається, що таким чином Столтенберг відповів на заяву посла РФ у Македонії про те, що країна перетвориться на "легітимну ціль", якщо вступить до НАТО.

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"Слід підкреслити право будь-якої країни обирати власний шлях, в тому числі у сфері безпеки. Це найважливіший принцип для НАТО, який просувала і Росія, як це видно з низки документів", - заявив він.

"Скоп’є саме має вирішувати, чи приєднуватися до НАТО, і держави-члени Альянсу, ніхто не може накласти вето на це рішення", - зазначив Столтенберг.

За словами генсека, небажання Росії щодо набуття членства в НАТО іншими країнами ґрунтується на ідеї сфер впливу, за якою велика держава контролює менші. Він наголосив, що ця ідея суперечить усьому, що важливе для НАТО.

Нагадаємо, посол Росії Олег Щербак раніше висловив попередження Македонії стосовно висилки російського дипломата з країни. Він також застеріг Македонію від вступу до НАТО. «Якщо буде конфлікт між Росією та НАТО, ви станете законною ціллю», - сказав Щербак.