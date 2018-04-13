Росія погрожує Македонії військовими діями у разі вступу до НАТО

Американський сенатор заспокоїв македонців: не варто дослухатись до росіян, адже "вони більше гавкають, ніж кусають".

Посол Росії Олег Щербак висловив попередження Македонії стосовно висилки російського дипломата з країни. Він також застеріг Македонію від вступу до НАТО. «Якщо буде конфлікт між Росією та НАТО, ви станете законною ціллю», - сказав Щербак.

Як передає Голос Америки, у відповідь на цю заяву, прем’єр-міністр Македонії Зорян Заєв наголосив, що країна прагне приєднатись до НАТО задля досягнення миру у світі і поваги прав людини.

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«Ми діяли у відповідності до законів та Віденської конвенції. Македонія має стратегічні цілі, такі як членство в НАТО та ЄС. Ми не хочемо, щоб членство в Альянсі на когось нападало, а прагнемо миру в світі та поваги прав людини», - наголосив Заєв, підкресливши бажання Македонії розбудовувати відносини з Росією.

Про те, що Росія намагається зашкодити вступу країн до НАТО, заявляв і сенатор-демократ Кріс Мерфі після свого візиту до Македонії в березні.

«Історично, росіяни не мали значної присутності в Македонії, як це було в Сербії чи Чорногорії, але вони роблять це зараз», - наголосив Мерфі.

Однак, тепер, вважає сенатор, «росіяни дуже чітко зазначили, що вони намагатимуться зашкодити Македонії, якщо та просуватиметься до вступу у НАТО».

Македонцям, на думку Мерфі, не варто дослухатись до росіян, адже «вони більше гавкають, ніж кусають». Сенатор, однак, зазначив, що росіяни почали організовувати власну політичну партію в цій країні і інвестують більше грошей, ніж будь-коли.

Мерфі наголосив на важливості боротьби проти російської пропаганди. «Ми тісно співпрацюємо з Македонією, з урядом, щоб македонці розуміли, що таке російська пропаганда, а що є справжніми новинами та якою є справжня точка зору македонців і журналістів».

Як повідомляв УНІАН, раніше постпред США виступила за членство України у НАТО.