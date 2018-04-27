Кінець війни: Південна і Північна Кореї підпишуть мирний договір

З моменту закінчення війни в 1953 році вперше глава комуністичної Півночі особисто прибув до Південної Кореї.

Північна і Південна Корея підпишуть мирний договір про формальне припинення корейської війни в цьому році.

Про це повідомляє CNN. Договір повинен буде покласти формальне закінчення війні, що розділила півострів в 1953 році.

Лідер КНДР і президент Південної Кореї підписали декларацію, в якій оголосили про початок ери миру і денуклеаризації.

«Обидва лідери урочисто заявляють... що на Корейському півострові більше не буде війни, і почалася нова епоха миру», - йдеться в заяві.

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Кім Чен Ин став першим північнокорейським лідером, який перейшов через військово-демаркаційну лінію на територію Південної Кореї в прикордонному пункті Пханмунджом.

Як повідомляв УНІАН, лідер КНДР Кім Чен Ин і президент Південної Кореї Мун Чже Ін провели історичну зустріч у південній частині демілітаризованої зони, що розділяє дві країни.

Зустріч стала кульмінацією процесу поступового потепління відносин між Сеулом і Пхеньяном, розпочатого кілька місяців тому. Передбачається, що вона підготує ґрунт для майбутніх переговорів між США і КНДР.