Болгарія стане наступним членом єврозони – єврокомісар

Єврокомісар зазначив, що Болгарія, найбідніший член ЄС, повинна працювати над зміцненням своєї економіки, підкресливши, що приєднання до єврозони має бути "активом, а не шоком".

Болгарія стане 20 членом єврозони, але не повинна поспішати з цим процесом, заявив в п'ятницю єврокомісар з економіки і фінансових справ П'єра Московісі.

Як повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters, прибувши на неофіційну зустріч міністрів фінансів ЄС в Софії, Московісі сказав, що балканська країна повинна залишатися "холоднокровною" і працювати над критеріями приєднання.

"Болгарія стане наступним членом єврозони, не сумніваюся в цьому", - сказав він журналістам.

"Але нам потрібно підготувати це методологічно і турботливо, і нам не потрібно поспішати, тому що, якщо ми будемо поспішати, то приєднання до єврозони буде неідеальним", - сказав він.

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Московісі відзначив, що Болгарія, найбідніший член ЄС, повинна працювати над зміцненням своєї економіки, підкресливши, що приєднання до єврозони має бути "активом, а не шоком".

Болгарія, яка прив'язала свою валюту лев до євро, відповідає формальним критеріям для прийняття єдиної валюти ЄС. Вона веде обачливу фіскальну політику і утримує інфляцію.

Але ВВП Болгарії на душу населення становить всього 49% від середнього показника по ЄС. Це значно нижче від показника держав-членів єврозони. Багато хто звинувачує у цьому цього рівень в корупції, яка відлякує інвесторів.

Як повідомлялось, Болгарія, спираючись на свої хороші макроекономічні показники, планує до кінця червня подати заявку на приєднатися до європейського механізму валютних курсів (ERM-2), щоб згодом впровадити євро.