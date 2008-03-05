Ющенко відкрив у Казахстані Рік України

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні відкрив Рік України в Казахстані.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на урочистій церемонії відкриття Року України в Казахстані, В.ЮЩЕНКО від імені українського народу запевнив у дружбі з казахським народом, а Президенту Республіки Казахстан Нурсултану НАЗАРБАЄВУ висловив подяку «за братське почуття до нашої країни і за підтримку глибокого і дуже важливого для нас діалогу».

В.ЮЩЕНКО відзначив високий рівень розвитку відносин, які, на його думку, відкривають багатообіцяючі перспективи.

В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що Рік України в Казахстані відкриє нові можливості для співпраці.

«Сьогоднішня Україна - це демократична країна з високими темпами економічного зростання і великими перспективами для бізнесу», - сказав Президент України.

У свою чергу Президент Казахстану Н.НАЗАРБАЄВ привітав з відкриттям Року України в Казахстані, підкресливши, що цим відкривається новий розділ багатовікової дружби між українським і казахським народом. Він висловив сподівання, що ця подія допоможе казахам більше дізнатися про братський народ, його велику і багату культуру та історію.

Н.НАЗАРБАЄВ пригадав про свої роки, проведені в Україні, а також про спільні сторінки історії двох народів. Президент Казахстану зазначив, що дві країни єднає не тільки минуле, а й майбутнє.