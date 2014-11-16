Кемерон: Путін опинився "на роздоріжжі"

Про це на прес-конференції за підсумками саміту «Групи двадцяти» в австралійському Брісбені заявив прем’єр-міністр Великої Британії Девід Камерон, передає Радіо "Свобода".

«Якщо він (Путін – ред.) далі дестабілізуватиме Україну, будуть наступні санкції, додаткові заходи, і будуть зовсім інші відносини між європейськими країнами і США з одного боку, і Росією з іншого. Але він також знає, що є інший шлях, яким він міг би слідувати. Він міг би визнати, як він сам сказав мені вчора ввечері, що Україна є єдиним політичним простором і що цей політичний простір потребує поваги і повинен мати можливість самостійно ухвалювати рішення про власне майбутнє», – наголосив Камерон.

Читайте такожБжезінський : у своїй логіці Путін може дійти до захисту російськомовних в Нью-ЙоркуЗа його словами, європейські країни і США єдині у ставленні до цієї кризи і сповнені рішучості не допустити «підтримання замороженого конфлікту на європейському континенті».

Як відомо, на саміті в Брісбені президент США Барак Обама заявив про готовність посилити тиск на Росію, якщо вона не змінить курс щодо України.