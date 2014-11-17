Свою велич Росія мала б доводити успіхами, а не викликанням страху в сусідів – Коморовський

Про це президент Польщі Броніслав Коморовський заявив в інтерв’ю чеському інформаційному телеканалові ČT24, передає Радіо Свобода.

«Такої Росії я боюся», – сказав він.

«Росія – велика держава, яка може свої масштаби доводити різними шляхами. Я б хотів, і про це говорю щиро, щоб Росія це визначала модернізацією й економічним розвитком, здатністю співпрацювати зі сусідніми країнами», – сказав він.

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Коморовський нагадав, що Росія примирилась із тим, що членами Європейського союзу і НАТО стали Польща, Чехія, Угорщина, Словаччина, країни Балтії, хоча перед тим заявляла, що ніколи з цим не змириться. Відтак і «західні амбіції України» Росія мала б узяти до уваги, зауважив президент Польщі.

Він також вважає, що коли успішна Україна переконає російську громадськість у тому, що в Україні жити стає краще, то і Росія буде прагнути також цього досягти. «Тільки тоді відкриється можливість модернізувати російську державу. Тоді Росія стане іншою», – вважає він.

Також у неділю президент Польщі брав участь у саміті «Вишеградської групи», на який запросили і президента України Петра Порошенка.