Кемерон заявив про високу ймовірність нової глобальної економічної кризи

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на статтю політика в The Guardian.

"На панелі управління глобальної економіки горять червоні попереджувальні сигнали", - заявив британський прем'єр.

Конфлікти на Близькому Сході та ускладнення відносин з Росією, епідемія вірусу Ебола в Африці посилюють нестабільність і невизначеність", які зачіпають вихід з кризи у тому числі і для Британії, вважає Кемерон.

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"Єврозона балансує на межі можливої третьої економічної кризи, яка буде супроводжуватися високим рівнем безробіття, падінням зростання і реальним ризиком падіння цін. Економіки, що розвиваються, які були головною рушійною силою зростання на ранніх стадіях виходу з кризи, зараз уповільнюються", - зазначив британський прем'єр.