Трамп питав у Меркель поради, як вести справи з Путіним - CNN

Зустріч канцлера Німеччини з президентом США проходила 27 квітня 2018 року.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп питав у канцлера Німеччини Ангели Меркель ради, як йому вести справи з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела. Зустріч канцлера Німеччини з президентом США проходила 27 квітня 2018 року.

Видання зазначає, що невідомо, яку пораду дала Меркель Трампу. У той же час відзначається, що американський лідер не завжди прислухається до рекомендацій своїх радників.

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Зустріч канцлера ФРН і президента США, що проходила тет-а-тет, була "спокійною", однак Трамп був дещо "збуджений" на засіданні, де він неодноразово піднімав питання про великий профіцит торгового балансу Німеччини і оборонні витрати, які залишаються нижче порога, рекомендованого НАТО.

Раніше повідомлялося, що влада Німеччини має намір звернутися до керівництва США з проханням звільнити німецький бізнес від участі в нових антиросійських санкціях.