Меркель хоче попросити Трампа звільнити її від участі в санкціях проти Росії - Wall Street Journal
08:06, 19 квітня 2018Світ
2012
Як зазначається, канцлер Німеччини Ангела Меркель також має намір обговорити це питання на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в кінці квітня.
REUTERS
Влада Німеччини має намір звернутися до керівництва США з проханням звільнити німецький бізнес від участі в нових антиросійських санкції.
Читайте такожРосію не відключать від SWIFT - росЗМІ
Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела. За даними видання, голова мінфіну ФРН Олаф Шольц в ході візиту до Вашингтона попросить США вивести німецькі компанії з під дії санкцій проти Росії. При цьому йдеться не про конкретні компанії, а про весь німецький бізнес.
Як зазначається, канцлер Німеччини Ангела Меркель також має намір обговорити це питання на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в кінці квітня.
На думку джерел, на уряд ФРН тиснуть великі компанії, які ведуть бізнес в Росії і не хочуть втрачати дохід через відносини між Росією і США.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter