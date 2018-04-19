Меркель хоче попросити Трампа звільнити її від участі в санкціях проти Росії - Wall Street Journal

08:06, 19 квітня 2018
Світ
2012
REUTERS

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Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела. За даними видання, голова мінфіну ФРН Олаф Шольц в ході візиту до Вашингтона попросить США вивести німецькі компанії з під дії санкцій проти Росії. При цьому йдеться не про конкретні компанії, а про весь німецький бізнес.

Як зазначається, канцлер Німеччини Ангела Меркель також має намір обговорити це питання на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в кінці квітня.

На думку джерел, на уряд ФРН тиснуть великі компанії, які ведуть бізнес в Росії і не хочуть втрачати дохід через відносини між Росією і США.

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Теги: #санкції проти Росії#Трамп і Меркель