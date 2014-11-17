В ЄС заявляють про необхідність відновити діалог з Росією

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це вона заявила журналістам перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ.

«Сьогодні ми будемо обговорювати Україну. Це головне питання порядку денного. Без сумніву, ми будемо обговорювати санкції, але не тільки санкції. Ми всі дуже добре знаємо, що якщо ми працюємо тільки над цим, а не над іншими двома напрямками, навіть санкції не будуть працювати. Нам треба більше працювати над реформами України... Ми також обговоримо відносини з Росією, діалог з Росією, щоб знайти вирішення кризи», - сказала Могеріні.

Вона повідомила, що сьогодні темою обговорення буде і можлива реакція Євросоюзу на так звані «вибори» на Донбасі від 2 листопада, які є «незаконними і можуть вимагати реакції з боку ЄС».

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«З цього приводу у нас відбудеться відкрита дискусія. Але, як я сказала, санкції самі по собі не є ціллю, вони можуть бути інструментом, якщо вони йдуть разом з іншими заходами. Я думаю, що зараз прийшов час, коли ЄС та міністри сконцентруються над іншими питаннями, які ми маємо розбудовувати, щоб отримати завершену стратегію. А це означає, з однієї сторони, просити українців бути відданими реформам і знайти кращий шлях, щоб допомогти з цим. Найкращий шлях просуватися вперед - це зробити Україну успішною, і це має бути в центрі, а також - як відновити діалог з Росією. Це будуть три напрямки нашої дискусії сьогодні», - зауважила Могеріні.