У Сирії розбився російський військовий літак - журналісти (фото)

Warjournal повідомляє, що російський літак упав недалеко від авіабази Хмеймім у Сирії.

За інформацією журналістів, біля берегів сирійської Латакії розбився літак.

Про факт падіння написав у Twitter журналіст Майкл Горовіц. За його інформацією, це міг бути російський військовий літак.

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Як можна побачити на фото, повітряне судно нібито впало поблизу населеного пункту Джебла, за 18 км від Латакії.

"Місцеві джерела повідомляють про катастрофу російського літака недалеко від авіабази Хмеймім", - пише, у свою чергу, у Telegram-каналі Warjournal.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня російський транспортний літак Ан-26 розбився в Сирії під час заходу на посадку, 32 людини загинули.