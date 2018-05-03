Іран заявив, що не вестиме переговори щодо ядерної угоди

Іран не буде вести нові переговори щодо ядерної угоди. Офіційний Тегеран розкритикував позицію США, які, на думку іранської сторони, "послідовно порушують" ядерну угоду.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммед Джавад Заріф у четвер, 3 травня, заявив, що його країна не стане вести переговори про зміну ядерної угоди 2015 року.

"Іран не стане повторно вести переговори щодо того, про що було домовлено кілька років тому і що було імплементовано", - заявив Заріф у зверненні, опублікованому на Youtube, пише DW.

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Заріф наголосив, що Сполучені Штати Америки "послідовно порушували ядерну угоду, зокрема шляхом залякування інших, щоб запобігти поверненню бізнесу до Ірану". Міністр також наголосив, що іранські ракети розраховані на менші відстані, ніж ті, що є в інших країн регіону, зокрема у Саудівської Аравії.

Нагадаємо, що 12 травня президент США Дональд Трамп має вирішити, чи відновлює його країна штрафні заходи щодо Ірану. На практиці це означатиме вихід США з ядерної угоди з Іраном, яку Трамп неодноразово жорстко критикував.