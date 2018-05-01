Іран намагався приховати розробку ядерної зброї від усього світу – Білий дім

У Вашингтоні підкреслили, що Тегеран готовий використовувати руйнівну зброю проти своїх сусідів та інших країн.

В Адміністрації президента США заявили, що у Тегерана є повноцінна програма зі створення ядерної зброї, яку він безуспішно намагався приховати від усього світу.

У заяві, оприлюдненій на сайті відомства зазначається, що США продовжують перевіряти інформацію про іранську ядерну програму, оприлюднену ізраїльською стороною.

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«Ці факти узгоджуються з тим, що і так було відомо давно США: у Ірану є потужна, таємна програма по створенню ядерної зброї, яку він безуспішно намагався приховати від світу і від власного народу», - заявили в Білому домі.

Підкреслюється, що іранський режим готовий використовувати руйнівну зброю проти своїх сусідів та інших країн, і ніколи не повинен отримати у своє розпорядження ядерні сили.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оприлюднив документи, які підтверджують, що Іран таємно продовжує ядерну програму.

Він показав карти та ілюстрації, які, за його словами, є доказом програми ядерної зброї. Також Нетаньяху продемонстрував слайди з відповідними документами. Крім того, Він додав, що Іран продовжує розширювати свою програму.