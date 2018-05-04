Міста-привиди: Топ-5 занедбаних та забутих міст світу (відео)

У світі існують цілі міста, яким не пощастило обзавестися жителями. І зовсім не тому, що вони погано побудовані.

Їх сотні, а можливо, тисячі. Вони розкидані по всьому світу. Деякі зовсім молоді, а деяким вже не одна тисяча років.

Багато з них відомі на весь світ, і в них їде величезна кількість туристів, а деякі обходять стороною. Вони нас лякають і одночасно притягують.

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Вони розповідають нам сумні історії і зберігають таємниці своїх колишніх жителів. Мертві міста, міста-привиди: їх називають по-різному, але суті це не міняє - людей тут немає…