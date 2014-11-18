Палестинці Сектору Гази святкують теракт в синагозі Єрусалима (фоторепортаж)
13:26, 18 листопада 2014Світ
0 0
Палестинці вирішили відсвяткувати сьогоднішній кривавий інцидент у Єрусалимі.
REUTERS
Зокрема, населення Сектора Гази, серед якого жінки і діти, вийшли на вулиці привітати новину про загибель ізраїльтян у церкві та пригощають людей солодощами.
У той же час, як повідомило видання The Times of Israel, напад на синагогу привітав і палестинський рух ХАМАС.
Представники організації вважають, що це стало відповіддю на вбивство палестинського водія автобуса Юсуфа аль-Рамуні в Східному Єрусалимі, загибель якого ізраїльська поліція вважає самогубством.
Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Ізраїлю Авігдор Ліберман покладає відповідальність за теракт в синагозі в Єрусалимі на голову Палестинської Автономії Махмуда Аббаса.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter