Палестинці Сектору Гази святкують теракт в синагозі Єрусалима (фоторепортаж)

Зокрема, населення Сектора Гази, серед якого жінки і діти, вийшли на вулиці привітати новину про загибель ізраїльтян у церкві та пригощають людей солодощами.

У той же час, як повідомило видання The Times of Israel, напад на синагогу привітав і палестинський рух ХАМАС.

Представники організації вважають, що це стало відповіддю на вбивство палестинського водія автобуса Юсуфа аль-Рамуні в Східному Єрусалимі, загибель якого ізраїльська поліція вважає самогубством.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Ізраїлю Авігдор Ліберман покладає відповідальність за теракт в синагозі в Єрусалимі на голову Палестинської Автономії Махмуда Аббаса.