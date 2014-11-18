Ізраїль назвав відповідальним за теракт у синагозі голову Палестинської Автономії

Як повідомили УНІАН в прес-службі Посольства Ізраїлю в Україні, про це йдеться заяві Лібермана.

«Міністр закордонних справ Ізраїлю Авігдор Ліберман заявив, що теракт, вчинений в синагозі під час молитви, є свідчення виняткової підлості вбивць, і всю повноту відповідальності за нього несе голова ПА Махмуд Аббас»,- зазначається в заяві.

Читайте такожВ Єрусалимі араб протаранив трамвайну зупинку: загинуло немовляЛіберман вважає, що Аббас навмисно намагається перетворити конфлікт на релігійну війну між євреями і мусульманами, займаючись систематичним антиєврейським підбурюванням.

«Називаючи євреїв «нечистими», яким не дозволено підніматися на Храмову гору, він фактично закликав до скоєння терактів», - наголосив Ліберман.

За його словами, міжнародне співтовариство зобов'язане засудити «антисемітську риторику Махмуда Аббаса, що провокує жахливі вбивства, подібні до тих, що відбулося сьогодні в єрусалимській синагозі, і повинно дати зрозуміти йому, що той, хто веде себе подібним чином, не може бути легітимною політичною фігурою».

Нагадаємо, щонайменше четверо ізраїльтян загинули під час озброєного нападу на синагогу в Західному Єрусалимі сьогодні вранці.