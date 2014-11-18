Ізраїль назвав відповідальним за теракт у синагозі голову Палестинської Автономії
Міністр закордонних справ Ізраїлю Авігдор Ліберман покладає відповідальність за теракт в синагозі в Єрусалимі на голову Палестинської Автономії Махмуда Аббаса.
Як повідомили УНІАН в прес-службі Посольства Ізраїлю в Україні, про це йдеться заяві Лібермана.
«Міністр закордонних справ Ізраїлю Авігдор Ліберман заявив, що теракт, вчинений в синагозі під час молитви, є свідчення виняткової підлості вбивць, і всю повноту відповідальності за нього несе голова ПА Махмуд Аббас»,- зазначається в заяві.
Читайте такожВ Єрусалимі араб протаранив трамвайну зупинку: загинуло немовляЛіберман вважає, що Аббас навмисно намагається перетворити конфлікт на релігійну війну між євреями і мусульманами, займаючись систематичним антиєврейським підбурюванням.
«Називаючи євреїв «нечистими», яким не дозволено підніматися на Храмову гору, він фактично закликав до скоєння терактів», - наголосив Ліберман.
За його словами, міжнародне співтовариство зобов'язане засудити «антисемітську риторику Махмуда Аббаса, що провокує жахливі вбивства, подібні до тих, що відбулося сьогодні в єрусалимській синагозі, і повинно дати зрозуміти йому, що той, хто веде себе подібним чином, не може бути легітимною політичною фігурою».
Нагадаємо, щонайменше четверо ізраїльтян загинули під час озброєного нападу на синагогу в Західному Єрусалимі сьогодні вранці.