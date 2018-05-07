Путін на своїй інавгурації заговорив про цінність "вільного суспільства"

За його словами, в Конституції РФ вказана «безумовна цінність, пріоритет прав і свобод громадян».

Президент РФ Володимир Путін заявляє, що ривок Росії може забезпечити «лише вільне суспільство».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав, виступаючи в головному церемоніальному залі Кремля під час інавгураційної промови.

«Нам потрібні прориви в усіх сферах життя. Глибоко переконаний: такий ривок здатне забезпечити лише вільне суспільство, яке сприймає все нове й все передове і відторгає несправедливість, відсталість, дрімуче охоронництво і бюрократичну мертвечину - все те, що сковує людей, заважає їм повною мірою розкритися, реалізувати себе, свої таланти, а отже, і обмежує устремління у майбутнє всієї нашої країни» , - сказав Путін.

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За його словами, цього року виповнюється 25 років Конституції РФ, де вказана «безумовна цінність, пріоритет прав і свобод громадян».

«Саме в гармонійній єдності вільного громадянина, відповідального громадянського суспільства і сильної, дієздатної, демократичної держави бачу міцну основу для розвитку Росії», - заявив Путін.

За його словами, Росії потрібно «йти в ногу з глобальними змінами, вибудовувати свій порядок проривного розвитку, щоб ніякі перепони і обставини не заважали нам самим і тільки самим визначати своє майбутнє, втілювати в життя найсміливіші наші плани і мрії».

«При цьому ми відкриті до діалогу. Разом із нашими партнерами будемо активно просувати інтеграційні проекти, нарощувати ділові, гуманітарні, культурні, наукові зв'язки», - запевнив Путін і назвав РФ «впливовим учасником міжнародного життя », де безпека і обороноздатність країни надійно забезпечені.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 травня, Путін вчетверте вступив на пост президента РФ.

5 травня в десятках російських міст відбулися масові протести під гаслом «Він нам не цар». Було затримано понад 1500 осіб, найбільше - в Москві та Санкт-Петербурзі.