Незалежність Південної Осетії ніколи не буде визнано – держсекретар США

Незалежність Південної Осетії ніколи не буде визнано.

Як повідомляє ІТАР-ТАРС, про це заявила держсекретар США Кондоліза РАЙС американським журналістам увечері 5 березня.

К.РАЙС також заявила, що ситуація навколо Південної Осетії відрізняється від проблеми Косово.

"Ми не раз заявляли, що ситуація навколо Косово унікальна і склалася в результаті виняткових обставин, що виникли внаслідок розпаду Югославії", - сказала держсекретар США.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня парламент Південної Осетії звернувся до Генерального секретаря ООН, Президента, Ради Федерації та Державної думи Росії, а також до глав держав і парламентів СНД і країн Європейського Союзу з проханням визнати незалежність Республіки Південна Осетія.

Як повідомляв News.ru з посиланням на "Кавказький вузол", у документі наголошувалося: "Прагнення народу Південної Осетії до визнання своєї незалежності відповідає Статуту ООН та іншим загальновизнаним міжнародно-правовим актам".

На думку парламентаріїв, після проголошення і визнання незалежності Косово принцип територіальної цілісності держави вже не може вважатися чільним. Як відомо, офіційний Тбілісі не визнав незалежність Косово.

Як один з доказів на користь визнання незалежності республіки парламентарії зазначали "неможливість співіснування Грузії та Республіки Південна Осетія в одній державі", а також на те, що більшість населення республіки мають російське громадянство.

Крім того, на думку депутатів, за підсумками референдуму 12 листопада 2006 року "народ Південної Осетії вкотре підтвердив свій рішучий намір продовжувати будівництво суверенної, демократичної, правової держави - суб`єкта міжнародного права - і домагатися її визнання міжнародною спільнотою". Тоді за незалежність республіки, за даними ЦВК Південної Осетії, проголосувало 99% тих, хто прийшов на виборчі дільниці.

Як повідомляли Осетинське радіо й телебачення, президент Едуард КОКОЙТИ на зустрічі з молоддю та громадськістю заявив, що в Декларації незалежності держави Косово більше плюсів для Південної Осетії, ніж для самого Косово.