В Румунії у результаті ДТП постраждали шестеро громадян України (відео)

Як повідомили в МЗС, автобус з українцями повертався із Сербії на батьківщину.

В Румунії у результаті зіткнення автобуса з легковим автомобілем постраждали шестеро громадян України.

Про це в коментарі УНІАН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

«7 травня о 6:00 на трасі міжнародного сполучення DN 2 (напрямок Бреїла-Галац) сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждало шестеро громадян України», - сказав Кирилич.

«За оперативною інформацією, отриманою в телефонному режимі від представників поліції міста Бреїла, автобус з громадянами України зіткнувся на зустрічній смузі з легковим автомобілем», - зазначив дипломат.

За його словами, з метою оперативного реагування та надання необхідної допомоги нашим співвітчизникам з ними було встановлено зв'язок.

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Кирилич розповів, що автобус з групою туристів (42 особи та 2 водія) повертався із Сербії за маршрутом «Сербія-Одеса-Дніпро». Після аварії п’ятьох громадян України було доставлено до лікарні швидкої допомоги в місті Бреїла з метою проведення обстеження та надання первинної допомоги, з часом за медичною допомогою звернувся ще один українець. За інформацією, отриманою від лікарів, постраждалі знаходяться у задовільному стані, а водій потребує оперативного втручання.

Також дипломат повідомив, що усі українці мають дійсне медичне страхування, а консульський відділ на постійній основі підтримує зв'язок з постраждалими.

«Крім того, туроператор забезпечив повернення в Україну тих громадян, які не потребували медичної допомоги», - додав Кирилич.