Трамп привітав Путіна з інавгурацією - Білий дім

Сандерс не уточнила, чи були привітання Трампа висловлені у формі особистої бесіди з російським президентом.

Президент США Дональд Трамп привітав президента РФ Володимира Путіна із інавгурацією на четвертий президентський термін.

Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Сара Сандерс.

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"Президент вітає його та сподівається, що настануть часи, коли матимемо хороші відносини із Росією, між тим США вірять, що кожен має право бути почутим та проводити мирні зібрання", - сказала Сандерс.

При цьому Сандерс не уточнила, чи були привітання Трампа висловлені у формі особистої бесіди з російським президентом.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня Путін учетверте обійняв посаду президента РФ.

5 травня в десятках російських міст пройшли масові протести під гаслом «Він нам не цар». Було затримано понад 1500 осіб, найбільше - у Москві та Санкт-Петербурзі.