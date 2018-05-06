Вихід США з ядерної угоди з Іраном загрожує війною - президент Франції

У квітні, коли Трамп і Макрон зустрічалися у Вашингтоні, президент Франції переконував його не відмовлятися від цього договору.

Президент Франції Еммануель Макрон попередив, що вихід США з ядерної угоди, укладеної в 2015 році між провідними світовими державами та Іраном, може призвести до війни.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькому журналу Spiegel, передає Бі-Бі-Сі.

"Ми можемо відкрити скриньку Пандори. Може початися війна", - сказав Макрон. "Я не думаю, що Дональд Трамп хоче війни", - додав президент Франції.

У квітні, коли Трамп і Макрон зустрічалися у Вашингтоні, президент Франції переконував його не відмовлятися від цього договору. Такої ж позиції дотримуються Німеччина, Велика Британія і ООН.

Президент Ірану Хассан Роухані категорично не сприймає перегляду угоди і називає подібні ініціативи незаконними.

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Він застеріг, що США пошкодує про перегляд ядерної угоди і що такий перегляд стане помилкою історичного масштабу.

"Якщо Америка вийде з ядерної угоди, вона пошкодує про це як про історичну помилку", - заявив Роухані в ефірі іранського державного телеканалу у неділю.

Він додав, що у Ірана є план дій на випадок будь-якого рішення Трампа, і пообіцяв вжити відповідні заходи.

Трамп же називає угоду божевільною і погрожує вийти з неї, якщо Конгрес і європейські союзники до 12 травня не підготують зміни до положення договору і не виправлять серйозні недоліки, які, на переконання Трампа, в ньому присутні.

Дональд Трамп також пригрозив повернути раніше зняті санкції відносно Ірану.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оприлюднив документи, які підтверджують, що Іран таємно продовжує ядерну програму.

Він показав карти та ілюстрації, які, за його словами, є доказом програми ядерної зброї. Також Нетаньяху продемонстрував слайди з відповідними документами. Крім того, Він додав, що Іран продовжує розширювати свою програму.