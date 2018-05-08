США ввели нові санкції проти російської держкомпанії "Рособоронекспорт"

Держдепартамент звинуватив російську держкомпанію в порушенні закону про нерозповсюдження зброї масового ураження.

Сполучені Штати Америки упровадили нові санкції проти державної компанії «Рособоронекспорт».

Федеральний реєстр США опублікував повідомлення про упровадження нових санкцій стосовно «Рособоронекспорту», повідомляє Голос Америки.

За оцінкою фахівців Держдепартаменту, російська компанія порушила закон INKSNA, що забороняє поставляти до Ірану, Сирії і Північної Кореї товари, послуги та технології, які можуть бути використані для створення зброї масового ураження.

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Рішення про санкції було затверджено ще 30 квітня, і набуде чинності 9 травня. Ці заходи діятимуть протягом двох років.

Відповідно до опублікованого повідомлення, американським компаніям заборонено вступати в будь-які ділові відносини з «Рособоронекспортом» і афільованими компаніями. При цьому заборона не буде поширюватися на чинний контракт на поставку афганським ВПС вертольотів Мі-17.

Компанія «Рособоронекспорт» неодноразово ставала фігурантом санкційних списків США. У 2015 році російську держкомпанію звинуватили в незаконній співпраці з Іраном, Північною Кореєю і Сирією, заборонивши американським фірмам підтримувати з нею ділові відносини.

Раніше УНІАН повідомляв, що Комітет палати представників у справах збройних сил США запропонував ввести санкції проти осіб і компаній-постачальників російського оборонно-промислового комплексу.