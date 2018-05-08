США ввели нові санкції проти російської держкомпанії "Рособоронекспорт"

22:25, 08 травня 2018
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Ілюстрація / REUTERS

Федеральний реєстр США опублікував повідомлення про упровадження нових санкцій стосовно «Рособоронекспорту», повідомляє Голос Америки.

За оцінкою фахівців Держдепартаменту, російська компанія порушила закон INKSNA, що забороняє поставляти до Ірану, Сирії і Північної Кореї товари, послуги та технології, які можуть бути використані для створення зброї масового ураження.

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Рішення про санкції було затверджено ще 30 квітня, і набуде чинності 9 травня. Ці заходи діятимуть протягом двох років.

Відповідно до опублікованого повідомлення, американським компаніям заборонено вступати в будь-які ділові відносини з «Рособоронекспортом» і афільованими компаніями. При цьому заборона не буде поширюватися на чинний контракт на поставку афганським ВПС вертольотів Мі-17.

Компанія «Рособоронекспорт» неодноразово ставала фігурантом санкційних списків США. У 2015 році російську держкомпанію звинуватили в незаконній співпраці з Іраном, Північною Кореєю і Сирією, заборонивши американським фірмам підтримувати з нею ділові відносини.

Раніше УНІАН повідомляв, що Комітет палати представників у справах збройних сил США запропонував ввести санкції проти осіб і компаній-постачальників російського оборонно-промислового комплексу.

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Теги: #Росія#санкції#США