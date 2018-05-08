У Конгресі США запропонували ввести санкції проти постачальників російської "оборонки"

Під такою зброєю конгресмени розуміють, зокрема, винищувачі, крилаті ракети, електромагнітні засоби, системи С-300 і С-400, а також військові супутники.

Комітет палати представників у справах збройних сил США запропонував ввести санкції проти осіб і компаній-постачальників російського оборонно-промислового комплексу.

Про це йдеться в тексті законопроекту, опублікованому на сайті комітету передає Дождь.

Законопроект стосується фінансування Міноборони США в 2019 році. У документі йдеться, що протягом 120 днів з моменту ухвалення поправок президент повинен представити Конгресу доповідь про ланцюжки поставок російського оборонного-промислового сектора з особливою увагою до "ключового оборонного обладнання та і високотехнологічних традиційних озброєнь".

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Під такою зброєю конгресмени розуміють, зокрема, винищувачі, крилаті ракети, електромагнітні засоби, системи С-300 і С-400, а також військові супутники.

Особливі санкції можуть бути введені відносно "країн-спонсорів тероризму, які купують подібну зброю у Росії". Президенту дозволяють не вводити санкції, якщо вони суперечать інтересам національної безпеки США.

Закон дає главі держави можливість відкладати на періоди терміном 180 днів введення санкцій у відношенні клієнтів російського ОПК, якщо структури, щодо яких планують ввести обмеження, зможуть довести, що їх угоди - в інтересах національної безпеки США або що вони роблять кроки з припинення співпраці з російськими компаніями у військовій сфері.

Запропоновані поправки також обмежують можливості виконавчої влади США витрачати бюджетні гроші на дії в рамках Договору з відкритого неба, що дозволяє військовим літакам Росії і США пролітати над територією один одного з наглядовими місіями. Цей крок, як заявляють законодавці, необхідно прийняти у відповідь на порушення Росією умов договору.

Раніше УНІАН повідомляв, що комітет постійних представників держав-членів ЄС (Coreper) у вівторок, 8 травня, збереться на зустріч, в ході якої вирішено підняти питання про нові санкції щодо Росії.