З'явилися подробиці історії з ветераном, якого відштовхнула охорона Путіна на параді в Москві (фото, відео)

Не можна відкидати того, що інцидент був постановочним, оскільки Путін одразу підійшов до ветерана.

Ветеран, якого жорстко відштовхнула охорона російського президента, не вперше зустрічається з Путіним на параді до Дня перемоги.

ЗМІ знайшли фотодокази того, що ветеран не вперше зустрічається з главою російської держави: до цього вони бачилися як мінімум два рази: 9 травня 2016-го і 9 травня 2017 року. Відповідні знімки опублікував у Telegram-каналі "Лентач".

Як повідомляв УНІАН, під час параду Перемоги в Москві один зі співробітників Федеральної служби охорони жорстко відштовхнув ветерана-генерала, коли той наблизився до Путіна.

Не можна відкидати того, що інцидент був постановочним, оскільки Путін одразу підійшов до ветерана, перепросив і запросив йти з ним поруч, продемонструвавши тим самим невластиву російському президенту "людяність".