Охорона Путіна відштовхнула ветерана на параді в Москві (відео)

Ветеран мав необережність занадто близько підійти до російського президента.

Під час параду Перемоги в Москві один із співробітників Федеральної служби охорони жорстко відштовхнув ветерана-генерала, коли той наблизився до Путіна.

Відповідне відео було опубліковано в Twitter.

Зазначимо, що не можна виключити того, що інцидент був постановочним, адже Путін моментально підійшов до ветерана, вибачився і запросив йти з ним поруч, продемонструвавши тим самим невластиву російському президенту "людяність".

Як повідомляв УНІАН, в Москві на Червоній площі пройшов військовий парад на честь 73-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні. Під час параду в Москві продемонстрували робототехнічні комплекси розмінування «Уран-6» і багатофункціональні комплекси «Уран-9», безпілотники «Корсар» і «Катран».