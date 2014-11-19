Пайєтт: Росія не виконує мінські домовленості

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Києві.

"Росія не виправдала очікувань щодо дотримання деяких з найбільш важливих положень мінських угод, включаючи відновлення українського контролю над своїм кордоном, що повинно моніторитися з боку ОБСЄ, звільнення всіх політичних заручників і полонених, у тому числі Надії Савченко, та відведення всіх російських бійців, найманців та важкого озброєння", - наголосив Пайєтт.

За словами посла, "Росія зробила з точністю навпаки, відправивши додаткові танки та важку техніку в Україну, надалі розпалюючи ситуацію та поглиблюючи кризу".

Разом з тим, Пайєтт висловив сподівання, що всі сторони залишаться сфокусованими на виконанні мінських домовленостей.

Читайте такожВіце-президент США приїде до Порошенка і Яценюка на річницю МайдануЗа його словами, США рішуче підтримують намір офіційного представника ОБСЄ Хайді Тальявіні провести зустріч з представниками сепаратистів. У цьому зв'язку Пайєтт додав, що "сепаратисти повинні підтримати імплементацію угод, які були підписані 5 вересня (в Мінську)".