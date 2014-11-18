Мінські домовленості для України на сьогодні є найважливішими – МЗС

Про це в ефірі “5 Каналу” сказав директор департаменту політики і комунікацій МЗС Олексій Макеєв,передає Еспресо.TV.

Він наголосив, що мінські домовленості важливі для України тому, що станом на сьогодні це єдиний документ, де стоїть підпис представника Російської Федерації, і цей документ визначає дорогу до миру, яку треба виконувати.

“Мінські домовленості для України на сьогодні є найважливіші”, - наголосив Макеєв.

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Тому, на його переконання, зустрічі у складі представників України, Росії та ОБСЄ все-таки є дієвими.

“Тристороння контактна група, в яку входять представник України, РФ, ОБСЄ, збирається достатньо регулярно для того, щоб знайти спосіб переконати терористів повернутися до домовленостей, вплинути на ставлення Російської Федерації до цих мирних переговорів”, - сказав представник МЗС.

Він запевнив, що відшукуються усі можливі виходи для того, щоб повернути мир дипломатичним способом.