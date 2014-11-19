У штаті Нью-Йорк оголосили надзвичайний стан: снігова буря заблокувала дороги (фото, відео)

Понад двохсот кілометрів основної автомагістралі штату Нью-Йорк залишаються заблокованими сніговою стихією. Автомобілі застрягли в заметах, які деколи досягають майже двох метрів, передає Euronews.

Поліцейські на снігоходах намагаються доставити водіям ковдри і теплі речі та просять їх не залишати машини навіть якщо закінчився бензин, - інакше рятувальникам буде важко знайти людей в заметілі.

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Далекобійники, які застрягли у снігових заметах, кажуть, що сьогоднішній день вони перенесуть, але протриматися ще кілька днів буде вкрай важко.

Холодний фронт обрушився на всю територію США. За словами метеорологів, у всіх п'ятдесяти штатах країни вівторок став найхолоднішим листопадовим днем з 1976 року. Зазвичай такі холоди не наступають принаймні до кінця грудня. За словами влади штату Нью-Йорк, негода вируватиме як мінімум до п'ятниці.

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