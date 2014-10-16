Кількість жертв снігової бурі в Непалі досягла 30

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на індійський телеканал IBN.

Серед загиблих - громадяни Ізраїлю, Індії та Канади. МЗС Ізраїлю офіційно підтвердив загибель трьох громадян країни.

Читайте такожBBC: Через снігові бурі в Гімалаях загинули десятки людейУраганний вітер зі снігом в гірському масиві Аннапурна метеорологи пов'язують з циклоном "Хадхад", який просувається з території Індії через Непал в бік Китаю.

В Індії жертвами стихії вже стали понад 40 осіб. "Хадхад" налетів на східне узбережжя південноазіатської держави в ніч на понеділок. За прогнозами Індійського метеорологічного департаменту, дощі і вітер триватимуть на півночі країни до п'ятниці, 17 жовтня.