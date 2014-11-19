Главі МВС Чехії надіслали конверт з отрутою

В Міністерство внутрішніх справ Чехії надійшов конверт з отрутою, ймовірно ціанистим калієм. Про це повідомляє Українська правда із посиланням на чеське видання Ceskenoviny.cz.

Відомо, що конверт надійшов з однієї з країн Північної Європи і був адресований главі МВС Мілану Хованецю.

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"Відразу після того, як пакунок перевірили на наявність вибухівки і була виявлена підозріла речовина, його вміст помістили в герметичний контейнер. Після цього була викликана поліція і наряд пожежників", - сказав Хованець.

Раніше конверт з білим порошком отримував президент Чехії Мілош Земан – від "Ісламської держави" через поставки чеського озброєння іракським курдам.