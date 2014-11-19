Главі МВС Чехії надіслали конверт з отрутою
16:30, 19 листопада 2014Світ
0 0
Конверт надійшов з однієї з країн Північної Європи і був адресований очільнику МВС Мілану Хованецю.
Главі МВС Чехії надіслали конверт з отрутою / milanchovanec.cz
В Міністерство внутрішніх справ Чехії надійшов конверт з отрутою, ймовірно ціанистим калієм. Про це повідомляє Українська правда із посиланням на чеське видання Ceskenoviny.cz.
Відомо, що конверт надійшов з однієї з країн Північної Європи і був адресований главі МВС Мілану Хованецю.
Читайте такожГПУ досі розслідує отруєння Ющенка
"Відразу після того, як пакунок перевірили на наявність вибухівки і була виявлена підозріла речовина, його вміст помістили в герметичний контейнер. Після цього була викликана поліція і наряд пожежників", - сказав Хованець.
Раніше конверт з білим порошком отримував президент Чехії Мілош Земан – від "Ісламської держави" через поставки чеського озброєння іракським курдам.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter