В уряді Ізраїлю закликали Асада вигнати іранців із Сирії
Міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман закликав сирійського правителя Башара Асада вигнати іранські сили з Сирії.
Про це Ліберман заявив у п'ятницю, 11 травня, публічно звертаючись до Асада, передає Deutsche Welle.
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За його словами, присутність іранських військ у Сирії не допомагає Башару Асаду, а навпаки лише завдає шкоди та спричиняє проблеми.
"Вижени іранців, вижени Касема Сулеймані й сили "Аль-Кудс" (командувача іранського спецпідрозділу для реалізації закордонних операцій і сам спецпідрозділ. - Ред.), - сказав Ліберман.
Раніше ізраїльські військові заявили, що іранські війська з території Сирії випустили близько 20 ракет по Голанських висотах, які знаходяться під контролем Ізраїлю.
Зголом стало відомо, що ізраїльські військові відповіли на обстріл своїх позицій на Голанських висотах з території Сирії.