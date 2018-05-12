В уряді Ізраїлю закликали Асада вигнати іранців із Сирії

За словами представника Ізраїля, присутність іранських військ у Сирії не допомагає Башару Асаду.

Міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман закликав сирійського правителя Башара Асада вигнати іранські сили з Сирії.

Про це Ліберман заявив у п'ятницю, 11 травня, публічно звертаючись до Асада, передає Deutsche Welle.

Читайте такожІзраїль показав відео знищення російського комплексу "Панцир-С1" в Сирії

За його словами, присутність іранських військ у Сирії не допомагає Башару Асаду, а навпаки лише завдає шкоди та спричиняє проблеми.

"Вижени іранців, вижени Касема Сулеймані й сили "Аль-Кудс" (командувача іранського спецпідрозділу для реалізації закордонних операцій і сам спецпідрозділ. - Ред.), - сказав Ліберман.

Раніше ізраїльські військові заявили, що іранські війська з території Сирії випустили близько 20 ракет по Голанських висотах, які знаходяться під контролем Ізраїлю.

Зголом стало відомо, що ізраїльські військові відповіли на обстріл своїх позицій на Голанських висотах з території Сирії.