Держдума ухвалила законопроект про вільну економічну зону в Криму
Держдума Росії в середу 19 листопада ухвалила у другому читанні проект закону «Про розвиток Кримського федерального округу та вільну економічну зону на територіях Республіки Крим та міста федерального значення Севастополя».
Законопроект закладає правові умови для створення та функціонування вільної економічної зони в Криму, повідомляє "Крим. Реалії" з посиланням на Кримінформ.
Вільна економічна зона створюється терміном на 25 років, який згодом може бути продовжений. На території ВЕЗ діє особливий режим здійснення підприємницької та іншої діяльності, включаючи пільгове оподаткування і застосування митної процедури вільної митної зони.
Голова комітету з економічної політики, інноваційного розвитку та підприємництва Ігор Руденський пояснював журналістам, що до другого читання виключені обмеження щодо видів діяльності, які можуть здійснювати учасники ВЕЗ, за винятком діяльності з видобутку нафти й природного газу.
Обсяг капітальних вкладень в інвестиційний проект протягом перших трьох років, за його словами, знижений для юридичних осіб з 100 млн. до 30 млн. рублів, малого і середнього бізнесу – з 20 млн. до 3 млн. рублів. Водночас скорочені терміни включення юрособи до реєстру учасників ВЕЗ і спрощено процедуру такого включення.
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«Експертними радами будуть розглядатися інвестиційні декларації, при здійсненні учасниками ВЕЗ капітальних вкладень в сумі понад 100 млн. рублів. Проекти з меншим обсягом вкладень розглядатимуться місцевими органами влади Криму та Севастополя», – зазначив російський депутат.
На території ВЕЗ зможуть здійснювати діяльність не тільки її учасники, а й інші особи, не наділені таким статусом. Однак учасники ВЕЗ не вправі здійснювати діяльність у сфері надрокористування, розвідки, розробки родовищ континентального шельфу, видобутку корисних копалин. А урядом Росії можуть бути визначені інші види діяльності, здійснення яких на території ВЕЗ її учасниками не допускається.
«Законопроект дозволить і адаптувати існуючі підприємства до роботи в нових російських умовах, і залучити на більш високому рівні інвестиції в економіку нових суб'єктів Росії», – пояснив заступник міністра Росії у справах Криму Андрій Соколов.
За його словами, у 2015 році учасниками ВЕЗ можуть стати «порядку 5 компаній з чисельністю зайнятих не менше 20 осіб у кожній».
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Наприкінці лютого – початку березня 2014 перекинуті з Росії та кримських баз Чорноморського флоту Росії війська без розпізнавальних знаків окупували Кримський півострів.
16 березня 2014 на території Криму й міста Севастополя відбувся так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали цього голосування і вважають, що Крим Росія анексувала.
Після цього США і Європейський союз ввели ряд економічних санкцій щодо Росії. Захід продовжує наполягати на тому, що Крим є частиною України.