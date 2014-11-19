Держдума ухвалила законопроект про вільну економічну зону в Криму

Законопроект закладає правові умови для створення та функціонування вільної економічної зони в Криму, повідомляє "Крим. Реалії" з посиланням на Кримінформ.

Вільна економічна зона створюється терміном на 25 років, який згодом може бути продовжений. На території ВЕЗ діє особливий режим здійснення підприємницької та іншої діяльності, включаючи пільгове оподаткування і застосування митної процедури вільної митної зони.

Голова комітету з економічної політики, інноваційного розвитку та підприємництва Ігор Руденський пояснював журналістам, що до другого читання виключені обмеження щодо видів діяльності, які можуть здійснювати учасники ВЕЗ, за винятком діяльності з видобутку нафти й природного газу.

Обсяг капітальних вкладень в інвестиційний проект протягом перших трьох років, за його словами, знижений для юридичних осіб з 100 млн. до 30 млн. рублів, малого і середнього бізнесу – з 20 млн. до 3 млн. рублів. Водночас скорочені терміни включення юрособи до реєстру учасників ВЕЗ і спрощено процедуру такого включення.

Читайте такожУ РФ придумали новий збір з торгівлі в Москві, Петербурзі й окупованому Севастополі

«Експертними радами будуть розглядатися інвестиційні декларації, при здійсненні учасниками ВЕЗ капітальних вкладень в сумі понад 100 млн. рублів. Проекти з меншим обсягом вкладень розглядатимуться місцевими органами влади Криму та Севастополя», – зазначив російський депутат.

На території ВЕЗ зможуть здійснювати діяльність не тільки її учасники, а й інші особи, не наділені таким статусом. Однак учасники ВЕЗ не вправі здійснювати діяльність у сфері надрокористування, розвідки, розробки родовищ континентального шельфу, видобутку корисних копалин. А урядом Росії можуть бути визначені інші види діяльності, здійснення яких на території ВЕЗ її учасниками не допускається.

«Законопроект дозволить і адаптувати існуючі підприємства до роботи в нових російських умовах, і залучити на більш високому рівні інвестиції в економіку нових суб'єктів Росії», – пояснив заступник міністра Росії у справах Криму Андрій Соколов.

За його словами, у 2015 році учасниками ВЕЗ можуть стати «порядку 5 компаній з чисельністю зайнятих не менше 20 осіб у кожній».

Читайте такожДерждума Росії урізала соцвиплати кримчанам

Наприкінці лютого – початку березня 2014 перекинуті з Росії та кримських баз Чорноморського флоту Росії війська без розпізнавальних знаків окупували Кримський півострів.

16 березня 2014 на території Криму й міста Севастополя відбувся так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали цього голосування і вважають, що Крим Росія анексувала.

Після цього США і Європейський союз ввели ряд економічних санкцій щодо Росії. Захід продовжує наполягати на тому, що Крим є частиною України.