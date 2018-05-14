ЗМІ повідомили про таємну зустріч екс-шпигуна Скрипаля з естонськими спецслужбами

Зустріч Скрипаля з естонським розвідниками допомогли організувати британські спецслужби.

Колишній російський розвідник Сергій Скрипаль, якого разом з донькою Юлією отруїли в березні в британському Солсбері, два роки тому їздив до Естонії на таємну зустріч зі співробітниками місцевих спецслужб.

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Про це повідомляє газета The New York Times з посиланням на високопоставленого європейського чиновника. Співрозмовник підтвердив, що колишній російський агент таємно зустрівся з обраною групою естонських розвідників у червні 2016 року. Проте йому невідомо, про що говорив Скрипаль з естонськими розвідниками. Він зазначив, що зустріч допомогли організувати британські спецслужби.

Раніше чеське видання Respekt повідомило про таємний візит Сергія Скрипаля в Прагу в 2013 році. Джерела NYT це підтвердили. За їхніми словами, він передавав чехам інформацію про діяльність колишніх колег росіян.

Нагадаємо, Лондон звинуватив Москву винною в замаху на Скрипалів. Влада Великобританії стверджує, що колишнього розвідника ГРУ і його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», розробленою в Росії. Організація по забороні хімічної зброї підтвердила висновки Лондона.