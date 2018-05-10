Міністр оборони Чехії заперечує слова Земана про виробництво у країні отрути "Новачок"

Посадовець заявила, що Чеська Республіка "ніколи не виробляла і не зберігала нервово-паралітичний агент типу "Новічок".

У Чехії не виготовлялася і не зберігалася нервово-паралітична речовина "Новічок", якою отруїли у Солсбері колишнього російського агента Сергія Скрипаля та його доньку.

Про це заявила міністр оборони Чехії Карла Шлехтова після закритого засідання Комітету з міжнародних справ Палати депутатів (нижня палата парламенту), повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Ceske Noviny.

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"Я можу сказати, що комітет завершив переговори щодо резолюції, в якій зазначається, що Чеська Республіка ніколи не виробляла і не зберігала нервово-паралітичний агент типу "Новічок", - сказала Шлехтова.

Голова комітету Любомир Заоралек додав, що депутати всіх партій погодилися із поясненнями і фактами, представленими експертами.

"Інформація, що має важливе значення для громадськості, полягає в тому, що в Чеській Республіці такі речовини не виготовляються", - сказав він.

Як відомо, чеський президент Мілош Земан наполягає, що його країна тестувала нервово-паралітичну речовину "Новачок".

Міністерство закордонних справ Чехії раніше пояснювало, що отрута, використана під час атаки у Британії, називається А-234, а тому це інший варіант агента, не той, який тестував чеський Інститут військових досліджень у Брно.

У відомстві заявили, що кілька мілілітрів А-230 були виготовлені, протестовані і ліквідовані в інституті Брно, щоб розуміти шляхи, як захищатися проти нього.