Земан заявив про виробництво в Чехії отрути сімейства "Новачок" (відео)

За словами президента Чехії, нервово-паралітична речовина була вироблена в невеликій кількості, а після тестування була знищена.

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що в його країні в рамках досліджень вироблявся нервово-паралітичний газ A-230, який відноситься до категорії отрут "Новачок".

Про це в четвер, 3 травня, Земан розповів в ефірі чеського телеканалу Barrandov, передає DW.com.

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"Ми знаємо, де, знаємо, коли, отже було б лицемірством робити вигляд, ніби нічого подібного не відбувалося", - зазначив він. З посиланням на дані з доповіді чеської Служби безпеки та інформації (СБІ) Мілош Земан повідомив, що експеримент проводився в листопаді 2017 року у військовому інституті в місті Брно.

Нервово-паралітична речовина була вироблена в невеликій кількості, а після тестування була знищена, процитував документ чеський президент. У той же час, за оцінкою Земана, екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли речовиною A-234.

17 березня офіційний представник російського МЗС РФ Марія Захарова назвала "найбільш вірогідними" джерелами походження "Новачка" Великобританію, Словаччину, Чехію та Швецію. Міністр оборони Чехії Карла Шлехтова тоді заявила, що її країна непричетна до створення отруйної речовини групи "Новачок", а подібні заяви є абсурдними. 26 березня Мілош Земан доручив контррозвідці перевірити версію про можливе виробництво в країні таких речовин.